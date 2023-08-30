Tottenham Barcelona'nın yıldızını istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Tottenham, Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham Barcelona'nın yıldızını istiyor
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30 Ağustos 2023 14:36
Bu sezon Premier Lige fırtına gibi başlayan Tottenham bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Tottenham sol kanat transferi için Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Ansu Fati'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

ADI WOLVES İLE DE ANILMIŞTI

Sky Sports'un haberine göre Tottenham hücum rotasyonunu genişletmek için Barcelona'dan ayrılması beklenen 20 yaşındaki İspanyol sol kanat Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdı.

Transfer döneminin başında Barcelona'nın, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i kadrosuna katmak için takasta önerdiği Ansu Fati, Barcelona teknik direktörü Xavi'nin iyice gözünden düşmüş durumda.

51 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon yalnızca 14'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 51 resmi maça çıkan Ansu Fati bu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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