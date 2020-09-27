İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham ile Newcastle karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Tottenham'ı öne geçiren golü 25. dakikada Harry Kane'in asistiyle Lucas Moura attı. Newcastle United'a 1 puanı getiren golü 90+7. dakikada Callum Wilson penaltıdan attı.



Bu sonucun ardından Tottenham ve Newcastle 4'er puana yükseldi.



Tottenham, gelecek hafta Manchester United'ı konuk edecek. Newcastle United ise sahasında Burnley ile karşılaşacak.



