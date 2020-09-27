Tottenham, 90 artı 7'de yıkıldı!

Tottenham, Newcastle United'a karşı 90+7'de penaltı golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Tottenham, 90 artı 7'de yıkıldı!
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27 Eylül 2020 18:00
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham ile Newcastle karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Tottenham'ı öne geçiren golü 25. dakikada Harry Kane'in asistiyle Lucas Moura attı. Newcastle United'a 1 puanı getiren golü 90+7. dakikada Callum Wilson penaltıdan attı.

Bu sonucun ardından Tottenham ve Newcastle 4'er puana yükseldi.

Tottenham, gelecek hafta Manchester United'ı konuk edecek. Newcastle United ise sahasında Burnley ile karşılaşacak.



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