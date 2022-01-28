Torrent: 'Bisikletle gider gelirim'

Galatasaray'ın başında 3 lig maçını da kaybedince Domenec Torrent'in geleceği tartışılmaya başlandı ancak İspanyol çalıştırıcı, Alanya karşılaşmasıyla takımın çıkışa geçeceğine inanıyor.



1 saati aşmayan antrenmanları minimum 90 dakikaya çıkaran Torrent tüm mesaisini Galatasaray'a ayırıyor.



Öyle ki trafikte bile zaman kaybetmek istemediği için Florya'ya yakın ev bakıyor.



Yönetime, gerekirse evden tesislere trafiğe girmeden bisikletle gidip gelebileceğini söyledi.



