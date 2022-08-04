Torreira, Galatasaray'ın teklifini kabul etti!

Arsenal'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Torreira, Galatasaray'ın teklifini kabul etti!
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04 Ağustos 2022 20:38
Galatasaray'ın, Arsenal'den Lucas Torreira tansferinde mutlu sona ulaştığı ifade edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'dan gelen teklife "Evet" cevabını verdi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta saha oyuncusuna yıllık 3.5 milyon euro ödeyecek. Torreira, önümüzdeki günlerde resmi sözleşme için İstanbul'a gelecek.

Arsenal ise bu transferden 6-7 milyon euro bonservis kazanacak.

BONSERVİSİNE 28 MİLYON EURO ÖDENDİ

Torreira, geçen sezonu Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekibinde 35 maçta sahaya çıkarken, takımına 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Arsenal, 26 yaşındaki futbolcuyu 2018 yazında Sampdoria'dan 28 milyon euro ödeyip kadrosuna katmıştı.

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