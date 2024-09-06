Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası antrenman seansında kaza yaptı

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza
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06 Eylül 2024 18:51
Son güncelleme 06 Eylül 2024 20:45
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer ala milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı.

Hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak olan Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, serbest antrenman seansı sırasında aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı.

Kaza sonrasında antrenman seansı durdurulurken Razgatlıoğlu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları 7-8 Eylül'de Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde düzenlenecek.

Bu sezon üst üste 13 yarış kazanan sporcu rekoruna imza atan Toprak, pilotlar klasmanında 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasında 92 puan fark bulunuyor.

AÇIKLAMA YAPTI

Toprak Razgatlıoğlu, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Toprak Razgatlıoğlu, kontrol amaçlı hastanede olduğunu belirterek, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları, hafta sonu Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenecek.

Üst üste 13 yarış kazanarak rekora imza atan Toprak, pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.

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