25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Toprak Razgatlıoğlu ilki başarmak için piste çıkacak!

Dünya Superbike Şampiyonası'nnda (WSBK) genel klasmanda lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Aragon pistinde ilk zaferini elde etmek için mücadele edecek.

Toprak Razgatlıoğlu ilki başarmak için piste çıkacak!
Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12 galibiyet alan Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini elde etmek için piste çıkacak.

Sezon boyunca sergilediği üstün performansla 469 puana ulaşan Razgatlıoğlu, şampiyonada en yakın rakibi İtalyan Nicolò Bulega'nın 39 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonada üçüncü sırada ise 260 puanla İtalyan pilot Danilo Petrucci yer alıyor. Bu tabloyla Aragon etabına girecek olan milli sporcu puan farkını açmayı ve üst üste zaferlerle adını WSBK tarihine yazdırmayı hedefliyor.

Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da üst üste iki yarış daha kazanması halinde 13 yarış ile kendisine ait olan üst üste galibiyet rekorunu geliştirmiş olacak.


BAHATTİN SOFUOĞLU DA ARAGON'DA PİSTE ÇIKACAK

Red Bull bir başka sporcusu Bahattin Sofuoğlu da Aragon'da puanlar almak için piste çıkacak. Yamaha YZF-R1 ile mücadele edecek olan sporcu, Magny-Cours'da birinci ana yarışta elde ettiği onunculuk derecesinin ardından bu hafta sonu daha yüksek sıralara çıkmayı amaçlıyor.

Aragon etabında, yarın yapılacak antrenman seanslarının ardından 27 Eylül Cumartesi günü TSİ 12.00'de Superpole, TSİ 15.00'te ise ilk yarış koşulacak. 28 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole yarışının ardından, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
