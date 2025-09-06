06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-161'
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
0-021'
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
2-122'
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
0-022'
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
0-121'
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
0-022'
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
1-120'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
0-021'
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
1-021'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9. ayağının ilk yarışını birinci sırada bitirdi.

06 Eylül 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'nde WSBK'nin 9. ayağında hafta sonunun 21 turluk ilk yarışında piste çıktı.

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyonunda başladı. Uzun turlar lider götürdüğü yarışta Toprak, damalı bayrağı birinci sırada geçerek podyumun zirvesine çıktı. Böylece milli sporcu üst üste 10. galibiyetini kazandı.

Fransa'da ilk yarışı Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci sırada, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada tamamladı.


Toprak ile birlikte Türkiye'yi WSBK'de temsil eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Fransa'da ilk yarışı Yamaha Motoxracing takımıyla 10. bitirdi.

Pilotlar genel klasmanında milli motosikletçi Toprak, puanını 432'ye çıkartarak şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega'ya 31 puan fark attı. Bulega 401 puanla ikinci sırada yer alıyor. Genel klasmanda Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci ise 246 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada bulunuyor.

Milli motosikletçiler, Fransa'da WSBK'nin 9. ayağında 7 Eylül'de önce TSİ 12.00'de superpole yarışında, sonrasında ise TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında gaza basacak

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
