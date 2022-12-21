Topalli'den Galatasaray'a mesaj

İstanbulsporlu Jetmir Topalli, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Sarı lacivertli takıma karşı oynadıkları maçta takımının tek golünü atan Topalli, "Fenerbahçe'ye karşı zor bir maç oynadık, önemli bir rakip. Kaybetmemiz normal. Onlar 5 hazırlık maçı oynadı, biz 2. Onlar bizden daha hazırdı. Fenerbahçe'ye kaybetmek, bu maçta hata yapmak normal ama biz bugün mücadele etmedik, burada bir sıkıntı var. Galatasaray maçında mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Fenerbahçe'ye gol atmak yerine kazanabilmenin daha önemli olduğunu söyleyen Topalli, "Gol attım, güzel ama Fenerbahçe'ye karşı 2 maçı da kaybettik. Maçı kazanmak daha önemli. Galatasaray, Kasımpaşa maçları var. Her maçta gol atmaya çalışacağım. Umarım gollerimle birlikte takımım kazanır." diyerek sözlerini tamamladı.





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