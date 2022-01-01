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Topa dokunan Nets koçuna 25 bin dolar ceza!

NBA'in Brooklyn Nets'in Çarşamba günkü Washington Wizards maçı sırasında topa müdahale eden yardımcı koçu David Vanterpool'a, 25 bin dolar para cezası verdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in Brooklyn Nets'in Çarşamba günkü Washington Wizards maçı sırasında topa müdahale eden yardımcı koçu David Vanterpool'a, 25 bin dolar para cezası verdiği belirtildi.

Nets'in de takım olarak 10 bin dolar ceza aldığı olayda, maçın son çeyreğinin ortasında Vanterpool kenar çizgiden Kyle Kuzma'ya giden bir pası savuşturarak topu Nets çaylağı Kessler Edwards'ın çalmasını sağlamıştı.

Brooklyn benchinin komple teknik faul cezası alma durumu olsa da, baş hakem Ben Taylor, ne kendisinin ne de yan hakemlerin Vanterpool'un topa dokunduğunu görmediğini belirtmişti.

Vanterpool araya girdiğinde Brooklyn ekibi karşılaşmada altı sayı öndeydi ve maçın sonunda 119-118'lik galibiyete ulaşmıştı.


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