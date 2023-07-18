Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bordo-mavili ekibin son olarak Hırvat futbolcu Tonio Teklic ismi gündeme geldi.
INSTAGRAM'DAN TAKİP ETTİ
23 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'u Instagram'dan takip etmesi iddiaları güçlendirdi.
9 GOL 2 ASİST
Geçen sezon 34 maça çıkan Tonio Teklic 9 gol ve 2 asist kaydetti.
TONIO TEKLIC KİMDİR?
Tonio Teklic 9 Eylül 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tonio Teklic şeklindedir. Tonio Teklic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tonio Teklic, Sol ayağını kullanmaktadır. NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tonio Teklic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.
Bordo-mavili ekibin son olarak Hırvat futbolcu Tonio Teklic ismi gündeme geldi.
INSTAGRAM'DAN TAKİP ETTİ
23 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'u Instagram'dan takip etmesi iddiaları güçlendirdi.
9 GOL 2 ASİST
Geçen sezon 34 maça çıkan Tonio Teklic 9 gol ve 2 asist kaydetti.
TONIO TEKLIC KİMDİR?
Tonio Teklic 9 Eylül 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tonio Teklic şeklindedir. Tonio Teklic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tonio Teklic, Sol ayağını kullanmaktadır. NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tonio Teklic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.