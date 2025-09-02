Tolunay Kafkas'tan Uğurcan Çakır açıklaması!

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı transfer etmesinin ardından bordo-mavili takımın eski futbolcusu ve teknik direktörü olan Tolunay Kafkas, Fanatik Gazetesi'ne açıklama yaptı.



Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe ile adın anılırken "Giderse camiasız kalır." diyen Tolunay Kafkas'a bu sözleri hatırlatıldı.



Tolunay Kafkas yaptığı açıklamada "Uğurcan Çakır'ın transferi ile ilgili daha önce söylediklerimde bir değişiklik yok, görüşüm aynı. Zaten Galatasaray ile daha önce de anılıyordu. Daha sonra Fenerbahçe iddiaları çıktı. Benim sözlerim, Fenerbahçe ile anıldığı döneme denk gelince bağlamından koparıldı. Benim yorumum sadece Trabzonspor-Uğurcan özelindedir. Herhangi bir kulüple alakalı değildir.

ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Mustafa Reşit Akçay, Kuzey Ekspress'e yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ı eleştirirkendedi.