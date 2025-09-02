Tolunay Kafkas'tan Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi hakkında konuştu.

calendar 02 Eylül 2025 17:38
Fotoğraf: X.com
Tolunay Kafkas'tan Uğurcan Çakır açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı transfer etmesinin ardından bordo-mavili takımın eski futbolcusu ve teknik direktörü olan Tolunay Kafkas, Fanatik Gazetesi'ne açıklama yaptı. 

Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe ile adın anılırken "Giderse camiasız kalır." diyen Tolunay Kafkas'a bu sözleri hatırlatıldı.

Tolunay Kafkas yaptığı açıklamada "Uğurcan Çakır'ın transferi ile ilgili daha önce söylediklerimde bir değişiklik yok, görüşüm aynı. Zaten Galatasaray ile daha önce de anılıyordu. Daha sonra Fenerbahçe iddiaları çıktı. Benim sözlerim, Fenerbahçe ile anıldığı döneme denk gelince bağlamından koparıldı. Benim yorumum sadece Trabzonspor-Uğurcan özelindedir. Herhangi bir kulüple alakalı değildir.



Evet görüşlerim hala geçerli. Uğurcan, Trabzonspor'un bir idolüydü. Takım kaptanıydı. Galatasaray'a gönderilmesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"APTALCA BİR HAREKET"

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Mustafa Reşit Akçay, Kuzey Ekspress'e yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ı eleştirirken "Ben bu konularda tarafım, Trabzonlu oyuncu sayısı takımda çoğalmalı. Gitmekle ilgili saçma karar verdi. Para için mi gitmek istiyor? Parası çocuğunun çocuğuna da yeter! Para için gidiyorsa çok aptalca bir şey! Kusura bakmasın, teşbihte hata olmaz, ona bu ifadeyi kullanmıyorum, yanlış anlamasın. Trabzonspor kaptanı olarak ölmek var... Bunu parayla satın alabilir mi?" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.