Tolunay Kafkas'tan Galatasaray maçı için açıklama!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, ligde Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tolunay Kafkas'tan Galatasaray maçı için açıklama!
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08 Mayıs 2024 16:24
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Ligde hafta sonunda Galatasaray ile oynayacakları maç için konuşan Kafkas, "Türkiye Ligi'nin en formda takımıyla karşılaşacağız. Hem çok gol atıyorlar, hem de set hücumuna karşı çok iyi oynayan oyuncuları var. O gün çok iyi oynamamız lazım. Bunun dışında çok şanslı olmamız lazım. İyi bir oyun planıyla sonuç elde etmek istiyoruz. Oyunun bölümlerini değil, tamamını iyi oynamak zorundayız. 1 puan olur, 3 puan olur. Bizim için rakip fark etmiyor. Her maçtan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" ifadeleri kullandı.

Emre Mor'un sakatlık durumu hakkında ise Tolunay Kafkas, "Emre Mor sakatlığını tamamen atlattı. Daha iyiye gidiyor. Emre, Kayserispor maçında ikinci yarıda oynadı, problem yok. Şu anda hazır" şeklinde konuştu

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