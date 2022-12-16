Tokat Belediye Plevne, ligdeki ikinci galibiyetini başkentte almayı hedefliyor

Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında 17 Aralık Cumartesi deplasmanda Spor Toto ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, ligde ilk yarının son haftasında yarın başkent ekibine konuk olacaklarını belirtti.



Hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Gür, "Eksik oyuncumuz var ama görev verdiğimiz takdirde her oyuncumuz elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ankara'ya galibiyet için gidiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi, tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Çalışmalarımızı maça yansıtmayı başarabilirsek sonucunu göreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Maçın ardından takıma 5 gün izin vereceğini anlatan Gür, şunları kaydetti:



"23 Aralık'ta ikinci devre hazırlıkları için tekrar toplanacağız. Galibiyet sayımızı ikiye çıkarıp ilk yarıyı rakiplerimizle eşit kapatmak istiyoruz. Rakiplerle aramızda büyük bütçe farkı olmasına rağmen üzerimizdeki iki takımla sadece birer galibiyet farkımız var. Kaçırdığımız hiçbir şey yok ama rakiplerimiz takviye yapmaya devam ediyor. Biz de bu açığı onlardan daha çok çalışarak kapatmaya çalışıyoruz. İnanırsak başaracağımızı düşünüyorum."



Spor Toto ile Tokat Belediye Plevne arasındaki maç, Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak.





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