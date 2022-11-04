Tokat Belediye Plevne'de gözler Ziraat Bankkart maçına çevrildi

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını tamamladı.



Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, yarın deplasmanda karşılaşacakları Ziraat Bankkart maçının zorlu geçeceğini söyledi.



Maça iyi hazırlandıklarını belirten Gür, "Yeni transferimiz pasör Efe Özbey de takıma katıldı. Hafta boyunca bizimle çalıştı.Ligin en genç takımıyız. Zor bir maç olacak. Maçta en iyi mücadeleyi vermek istiyoruz." dedi.



Takımda arkadaşlık ortamının güzel olduğunu dile getiren Gür, "Sporcularıma güveniyor ve onların her daim arkalarında duruyorum. Onlar ve bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar da yaptığımızı düşünüyorum. Voleybolseverlere iyi voleybol izletmeye devam etmek istiyoruz. Sabırlı olursak, güzel günleri de göreceğiz." ifadesini kullandı.



Ligde 6 hafta sonunda henüz puan alamayan Tokat Belediye Plevne, son sırada bulunuyor.



Tokat ekibi ile Ziraat Bankkart arasındaki maç, yarın saat 17.00'de TVF Başkent Spor Salonu'nda yapılacak.





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