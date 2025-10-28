28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Tofaş, sahasında Tenerife'ye mağlup oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine 81-64 mağlup oldu.

calendar 28 Ekim 2025 23:41
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Tofaş, sahasında Tenerife'ye mağlup oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini konuk etti.

Tofaş salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip La Laguna Tenerife, 81-64 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Tofaş, gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Tenerife ise 3'te 3 yaptı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ventsislav Velikov, Wojciech Liszka, Julio Cesar

TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Perez 10, Yiğitcan Saybir 9, Lewis 5, Blazevic 12, Thomasson 5, Whaley 9, Kidd 6, Besson 6, Tolga Geçim

La Laguna Tenerife: Huertas 15, Scrubb 7, Sastre 5, Guerra 8, Doornekamp 3, Kastadinov 2, Fernandez 6, Fitipaldo 15, Shermadini 10, Abromaitis 2, Giedraitis 8, Alderete

1. Periyot: 12-20

Devre: 28-40

3. Periyot: 51-56

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.