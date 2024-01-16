TOFAŞ, PAOK'u geçip son 16'ya yükseldi

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in son maçında Yunan kulübü PAOK mateco'yu 84-71 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve son 16 turuna çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, PAOK'u geçip son 16'ya yükseldi
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16 Ocak 2024 23:22
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in son maçında Yunan kulübü PAOK mateco'yu 84-71 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve son 16 turuna çıktı.

Selanik kentindeki PAOK Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-19 üstünlükle tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 40-34 önde gitti.

Üçüncü periyodun sonunda farkı 13 sayıya (49-62) çıkaran Bursa ekibi, mücadeleyi 84-71 kazanarak tur atladı.

TOFAŞ'ı galibiyete 11 sayı, 17 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan Wiley ve 15 sayı, 5 ribauntla oynayan O'Brien taşıdı.

Son 16 turunda takımlar, dörderli 4 gruba ayrılacak. Altı maç sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, adını çeyrek finale yazdıracak.

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