Indiana Pacers oyun kurucusu T.J. McConnell, sol arka adalesinde (hamstring) yaşadığı sakatlık nedeniyle en az dört hafta forma giyemeyecek. Bu gelişme, perşembe günü başantrenör Rick Carlisle tarafından doğrulandı.Haberi ilk olarak NBA muhabiri Marc Stein, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Stein, McConnell'ın yokluğunun Pacers'ın zaten sorunlu hale gelen arka saha rotasyonunu daha da zayıflatacağını belirtti. Zira takım, sezon öncesinde All-Star oyun kurucusu Tyrese Haliburton'ı da kaybetmiş ve yıldız oyuncunun 2025–26 sezonu boyunca oynamayacağı açıklanmıştı.McConnell'ın sakatlığı, Pacers için oldukça kritik bir döneme denk geldi. Takım, tecrübeli guardın kenardan getirdiği oyun kurma kabiliyeti ve liderliğine büyük ölçüde bağlıydı. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon 79 maçta forma giyerek 9,1 sayı ve 4,4 asist ortalamaları yakalamış, yüzde 51,9 isabet oranıyla oynamıştı.Enerjisi, savunmadaki gayreti ve temposuyla tanınan McConnell, 2025 playofflarında da önemli bir rol oynamış; 23 maçta 9,5 sayı ve 4 asist ortalamasıyla katkı vermişti.Pacers, derinlik sorununa çözüm bulmak amacıyla tecrübeli guard Cameron Payne'i kamp kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki Payne; Phoenix Suns, Chicago Bulls, Milwaukee Bucks ve New York Knicks gibi takımlarda forma giymiş ve değerli playoff tecrübeleri edinmiş bir isim. Onun katılımı, kısa vadede oyun kurucu pozisyonuna istikrar sağlamayı amaçlıyor.Indiana Pacers, 7 Ekim'de Minnesota Timberwolves'u uzatmada 135–134 yenerek hazırlık maçlarına galibiyetle başladı. O karşılaşmada Dennis 16 sayı ve 5 asistle öne çıkmıştı. Pacers, 11 Ekim'de Gainbridge Fieldhouse'ta Oklahoma City Thunder karşısında sahne alacak.McConnell'ın dönüş süresi, tedaviye vereceği yanıta göre şekillenecek. İlk tahminlere göre yıldız guardın kasım ortasında sahalara dönmesi bekleniyor. Hamstring sakatlıklarının öngörülemez yapısı nedeniyle, Pacers teknik ekibinin temkinli bir yaklaşım benimseyeceği bildirildi.Pacers, 23 Ekim'de evinde Thunder karşısında sezonu açacak, ardından dört maçlık deplasman turuna çıkacak.