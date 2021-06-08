Geçen sezon başında Alman ekibi Wolfsburg'tan transfer edilen Marcel Tisserand, Almanya'da transferin gözde ismi haline geldi.
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Demokratik Kongolu stoper için Alman temsilcisileri Frankfurt, Union Berlin ve Stuttgart'ın devrede olduğu iddia edildi.
Görüşmeler henüz resmiyet kazanmazken, Türkiye'dekariyerine devam etmek isteyen Tisserand'ın geleceği hakkında, Sarı-Lacivertli takımın başına getirilecek olan teknik direktör karar verecek.
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Demokratik Kongolu stoper için Alman temsilcisileri Frankfurt, Union Berlin ve Stuttgart'ın devrede olduğu iddia edildi.
Görüşmeler henüz resmiyet kazanmazken, Türkiye'dekariyerine devam etmek isteyen Tisserand'ın geleceği hakkında, Sarı-Lacivertli takımın başına getirilecek olan teknik direktör karar verecek.