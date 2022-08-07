Timo Werner, Leipzig yolunda!

Chelsea forması giyen Timo Werner'in yeni takımı belli oluyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Leipzig'in Chelsea'den Timo Werner'i kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.



Haberde Londra kulübünün bu transfer için Leipzig'den 30-35 milyon Euro bandında bir ücret alacağı kaydedildi.



Kulüp ile her konuda anlaşan Alman ekibi, oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.



Yıldız oyuncu daha önce 2016 ve 2020 yılları arasında da Leipzig forması giymişti.



26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla çıktığı 37 maçta 11 gol ve 6 asist yaptı.





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