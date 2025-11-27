Minnesota Timberwolves, HoopsHype'tan NBA muhabiri Michael Scotto'nun haberine göre, oyun kurucu pozisyonunu güçlendirmek için çeşitli seçenekleri araştırıyor.Scotto,ifadelerini kullandı.Şu anda Donte DiVincenzo, Minnesota'da birinci oyun kurucu rolünü üstleniyor olsa da genellikle daha çok bir şütör guard olarak değerlendiriliyor.Geçtiğimiz sezon 38 yaşındaki Mike Conley, Timberwolves'un ilk beş oyun kurucusuydu; ancak bu yıl dakikaları büyük ölçüde azalarak yedekten gelip yaklaşık 20 dakika oynuyor.