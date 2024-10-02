THY Euroleague sefiri: Zeljko Obradovic

İsim Takım Yaş Sezon Şampiyonluk Zeljko Obradovic Partizan 64 27 9 Ettore Messina EA7 Emporio Armani Milan 65 21 4 Ergin Ataman Panathinaikos 58 17 3 Pablo Laso Baskonia 57 12 2 Georgios Bartzokas Olympiakos 59 12 1 Chus Mateo Real Madrid 55 4 1 Ioannis Sfairopoulos Kızılyıldız 57 9 - Andrea Trinchieri Zalgiris 56 9 - Sarunas Jasikevicius Fenerbahçe Beko 48 8 - Sasa Obradovic Monaco 55 6 - Joan Penarroya Barcelona 55 3 - Odded Kattash Maccabi Playtika 50 4 - Luca Banchi Virtus Segafredo Bologna 50 4 - Israel Gonzalez Alba Berlin 49 3 - Tomislav Mijatovic Anadolu Efes 48 1 - Gordon Herbert Bayern Münih 65 - - Pierric Poupet LDLC ASVEL 40 - - Tiago Splitter Paris Basketbol 39 - -

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takımın çalıştırıcıları içinde en tecrübeli ve başarılısı olarak Partizan'ın Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic ön plana çıkıyor.Anadolu Ajansının (AA) THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırladığı dosya haberlerin üçüncü bölümünde, organizasyonda mücadele edecek takımların başantrenörlerine yer verildi.Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 28. sezonuna başlayacak.Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasına ilk kez Partizan'la 1992 senesinde ulaştı.Tecrübesiyle ligdeki diğer 17 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde 1992'nin yanı sıra 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de de şampiyonluk sevinci yaşadı.Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör olarak tarihe geçti.Obradovic'e Avrupa Ligi zaferlerinde en fazla yaklaşan isim, önemli rakiplerinden biri olan İtalyan başantrenör Ettore Messina oldu.Ülkesinin takımı EA7 Emporio Armani Milan'ı çalıştıran 65 yaşındaki başantrenör, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez olmak üzere toplamda 4 defa kazandı.Obradovic dışında diğer 17 başantrenörün kupa sayısı 11 oldu. Messina 4, Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman 3, Baskonia'nın başantrenörü Pablo Laso iki, Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ile Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, takımlarıyla birer kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.Ligdeki diğer 12 başantrenörün ise kupası bulunmuyor.Ergin Ataman, bu sezon başı itibarıyla THY Avrupa Ligi'nde tek Türk başantrenör olarak görev yapacak.Panathinaikos'u 13 yıl sonra ilk sezonunda tekrar Avrupa'nın zirvesine çıkaran Ataman, bu sezon da şampiyon olarak kariyerinde ikinci kez "back-to-back" yapmaya çalışacak. Ergin Ataman, 2021 ve 2022'de Anadolu Efes'le üst üste iki kez Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Bu başarıyı Panathinaikos'la tekrar yaşamak isteyen 58 yaşındaki başantrenörün 18. defa yarışacağı ligde 3 kupası bulunuyor.Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 28. kez boy göstererek, diğer meslektaşlarına fark attı.Bu organizasyonda Obradovic'in sayısına en fazla yaklaşan isimler ise EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Messina ve Panathinaikos Başantenörü Ergin Ataman oldu.Bu kulvarda Messina 22'nci, Ergin Ataman ise 18'inci kez boy gösterecek.Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bu kulvarda 9. kez yer alacak.Geçen sezonun ortasında Fenerbahçe'nin başına geçen Jasikevicius, daha önce Zalgiris ve Barcelona'yla bu ligde bulundu.Jasikevicius, çalıştığı 8 sezonun 5'inde takımlarını Dörtlü Final'e taşımayı başardı.Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic ise 2. kez Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Geçen sezon Erdem Can'la yollar ayrıldıktan sonra göreve gelen Mijatovic, başantrenör olarak ilk kez Avrupa Ligi'nde sezon başında takım çalıştıracak.THY Avrupa Ligi'nde üç başantrenör, ilk kez bu büyük organizasyonda görev alacak.Almanya Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yapan Gordon Herbert, Bayern Münih'in başında THY Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacak.Fransızların iki takımı LDLC ASVEL ve Paris Basketbol'un da başantrenörlerinin Avrupa Ligi tecrübesi bulunmuyor.LDLC ASVEL'i 40 yaşındaki Pierric Poupet, Paris Basketbol'u ise 39 yaşındaki Tiago Splitter çalıştıracak.THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör, İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina olacak.Bu sezon 22. kez Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak İtalyan başantrenör, 65 yaşında.Ligin en genç başantrenörü ise Fransa ekibi Paris Basketbol'un 39 yaşındaki çalıştırıcısı Tiago Splitter olacak. Aktif basketbolculuğunun büyük kısmını NBA'de geçiren ve 2019'dan bu yana da NBA'de asistan koçluk yapan Brezilyalı çalıştırıcı, ilk başantrenörlük deneyimini yaşayacak.Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle: