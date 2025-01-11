THY Euroleague'de zirvenin yeni sahibi Olympiakos

TAKIM O G M A Y AV 1 Olympiakos 20 14 6 1738 1617 121 2 Panathinaikos AKTOR 20 13 7 1754 1643 111 3 Monaco 20 13 7 1750 1645 105 4 Fenerbahçe Beko 19 12 7 1501 1504 -3 5 Kızılyıldız 20 12 8 1646 1594 52 6 Paris Basketbol 19 11 8 1618 1607 11 7 Real Madrid 20 11 9 1668 1598 70 8 Barcelona 20 11 9 1694 1652 42 9 EA7 Emporio Armani Milan 20 11 9 1733 1692 41 10 Bayern Münih 20 11 9 1712 1764 -52 11 Anadolu Efes 20 10 10 1672 1648 24 12 Zalgiris 20 10 10 1535 1545 -10 13 Partizan 20 9 11 1652 1633 19 14 LDLC ASVEL 20 9 11 1616 1671 -55 15 Baskonia 20 8 12 1570 1617 -47 16 Virtus Segafredo Bologna 20 6 14 1615 1689 -74 17 Maccabi Playtika 20 5 15 1670 1781 -111 18 ALBA Berlin 20 3 17 1566 1810 -244

Basketbol THY Euroleague'de Yunanistan ekibi Olympiakos liderliğe yükseldi.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 20. hafta maçlarıyla devam edildi.Olympiakos, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 43 sayı farkla (112-69) mağlup etti. Yunanistan temsilcisinde Sasha Vezenkov, kaydettiği 45 sayıyla Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.Bulgar basketbolcu, 52 verimlilik puanıyla kariyerindeki en iyi maça imza atarken, 2 sayılık atışlarda (10'da 10) ve 3 sayılık atışlarda (10'da 8) en yüksek istatistiği elde etti.Avrupa Ligi'nde 5'i peş peşe olmak üzere 14. galibiyetini alan Olympiakos, zirvenin yeni sahibi oldu.Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. ve son sırasında yer alan Almanya ekibi ALBA Berlin'i 90-73 mağlup etti.Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe, 12. galibiyetini aldı ve bir basamak yükselerek haftayı 4. sırada tamamladı.Yeni başantrenörü Luca Banchi yönetiminde çıktığı ilk maçta Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC ASVEL takımına 82-76 mağlup oldu.Sahasında oynadığı müsabakada 11 sayılık fark yakalamasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan lacivert-beyazlılar, organizasyonda 3'ü üst üste olmak üzere 10. yenilgisini yaşadı.Anadolu Efes, bir basamak gerileyerek 20. hafta sonunda 11. sırada yer aldı.Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 96-84 mağlup etti.Yunanistan temsilcisinde milli oyuncular Cedi Osman 18, Ömer Faruk Yurtseven de 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.Art arda 5'inci, toplamda ise 13'üncü galibiyetini alan Panathinaikos, ikinci sıraya yükseldi.THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin (Almanya): 90-73Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya): 84-98Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 74-107Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan): 96-84Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa): 76-82Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya): 64-83Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa): 85-69Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 112-69Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya): 76-74Organizasyonun 20. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle: