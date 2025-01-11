THY Euroleague'de zirvenin yeni sahibi Olympiakos

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 20. hafta maçlarının ardından Yunanistan ekibi Olympiakos, liderliğe yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
THY Euroleague'de zirvenin yeni sahibi Olympiakos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 13:28
Son güncelleme 11 Ocak 2025 13:29
Basketbol THY Euroleague'de Yunanistan ekibi Olympiakos liderliğe yükseldi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 20. hafta maçlarıyla devam edildi.

Olympiakos, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 43 sayı farkla (112-69) mağlup etti. Yunanistan temsilcisinde Sasha Vezenkov, kaydettiği 45 sayıyla Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

Bulgar basketbolcu, 52 verimlilik puanıyla kariyerindeki en iyi maça imza atarken, 2 sayılık atışlarda (10'da 10) ve 3 sayılık atışlarda (10'da 8) en yüksek istatistiği elde etti.

Avrupa Ligi'nde 5'i peş peşe olmak üzere 14. galibiyetini alan Olympiakos, zirvenin yeni sahibi oldu.

- Fenerbahçe Beko, haftayı 4. sırada tamamladı

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. ve son sırasında yer alan Almanya ekibi ALBA Berlin'i 90-73 mağlup etti.

Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe, 12. galibiyetini aldı ve bir basamak yükselerek haftayı 4. sırada tamamladı.

- Anadolu Efes, kötü gidişe son veremedi

Yeni başantrenörü Luca Banchi yönetiminde çıktığı ilk maçta Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC ASVEL takımına 82-76 mağlup oldu.

Sahasında oynadığı müsabakada 11 sayılık fark yakalamasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan lacivert-beyazlılar, organizasyonda 3'ü üst üste olmak üzere 10. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, bir basamak gerileyerek 20. hafta sonunda 11. sırada yer aldı.

- Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'tan üst üste 5. galibiyet

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 96-84 mağlup etti.

Yunanistan temsilcisinde milli oyuncular Cedi Osman 18, Ömer Faruk Yurtseven de 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Art arda 5'inci, toplamda ise 13'üncü galibiyetini alan Panathinaikos, ikinci sıraya yükseldi. 

- Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin (Almanya): 90-73

Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya): 84-98

Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 74-107

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan): 96-84

Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa): 76-82

Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya): 64-83

Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa): 85-69

Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 112-69

Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya): 76-74 

- Puan durumu 

Organizasyonun 20. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

  TAKIM O G M A Y AV
1 Olympiakos 20 14 6 1738 1617 121
2 Panathinaikos AKTOR 20 13 7 1754 1643 111
3 Monaco 20 13 7 1750 1645 105
4 Fenerbahçe Beko 19 12 7 1501 1504 -3
5 Kızılyıldız 20 12 8 1646 1594 52
6 Paris Basketbol 19 11 8 1618 1607 11
7 Real Madrid 20 11 9 1668 1598 70
8 Barcelona 20 11 9 1694 1652 42
9 EA7 Emporio Armani Milan 20 11 9 1733 1692 41
10 Bayern Münih 20 11 9 1712 1764 -52
11 Anadolu Efes 20 10 10 1672 1648 24
12 Zalgiris 20 10 10 1535 1545 -10
13 Partizan 20 9 11 1652 1633 19
14 LDLC ASVEL 20 9 11 1616 1671 -55
15 Baskonia 20 8 12 1570 1617 -47
16 Virtus Segafredo Bologna 20 6 14 1615 1689 -74
17 Maccabi Playtika 20 5 15 1670 1781 -111
18 ALBA Berlin 20 3 17 1566 1810 -244
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery