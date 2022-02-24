THY EuroLeague'de Rusya alarmı!

THY EuroLeague, 3 Rus takımının oynayacağı maçları erteledi.



THY EuroLeague'den yapılan açıklamada CSKA Moskova'nın Bayern Münih ile, Zenit St. Petersburg'un Barcelona ile, UNICS Kazan'ın Baskonia ile oynayacağı maçların ertelendiğini duyurdu.



EUROLEAGUE KULÜPLERİ MASAYA OTURACAK





THY EuroLeague takımları, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili görüşmek için bir toplantı yapacak.



Avrupa'nın en üst düzey basketbol organizasyonunda mücadele eden 18 kulüp, Rusya ve Ukrayna arasındaki durumla ilgili görüşmek için 25 Şubat günü çevrimiçi görüşecek.



THY EuroLeague'de CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St. Petersburg olmak üzere 3 Rus kulübü mücadele ediyor.



İşte EuroLeague'den yapılan açıklama:



"Ukrayna'da meydana gelen olaylar ışığında EuroLeague, durumu yakından takip ediyor. EuroLeague yönetimi, ulusal ve uluslararası alınan kararları da takip ediyor.



EuroLeague'de takımların tamamı bir risk altında olmadıkça veya normal şartlar altında herhangi bir mücadelenin yapılmasını engelleyecek bir hükümet kararı alınmadıkça planlanan maçlar oynanmaya devam edecektir.



THY EuroLeague'e katılan 18 kulüp, olayların gidişatıyla ilgili görüşmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla 25 Şubat günü bir araya gelecek.



Maçların düzenini etkileyebilecek diğer gelişmeler, EuroLeague taraıfndan duyurulacaktır."



İLK TEPKİ BARCELONA'DAN



THY EuroLeague'de üst üste Zenit St. Petersburg ve CSKA Moskova ile Rusya'da karşılaşacak olan Barcelona, Rusya'ya gitmeme kararı aldı.



İşte Barcelona'nın açıklaması:



"Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından Barcelona'nın St. Petersburg'a gitmeme kararı aldığını kamuoyuna bildiririz."



BAYERN'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU



Bayern Münih, CSKA Moskova ile bu akşam (24 Şubat) yapacağı maçın ertelenmesi için THY EuroLeague yönetimine erteleme talebinde bulundu ve bu çağrı kabul edildi.



Bayern Münih, EuroLeague yönetimine acil bir çağrıda bulundu. CSKA Moskova ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi çağrısını iletti ve EuroLeague'de bu çağrıya cevap vererek maçları erteledi.





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