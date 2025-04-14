THY Euroleague'de mart-nisan aylarının MVP'si Walter Tavares

THY Euroleague'de mart ve nisan aylarının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid'den Walter Tavares oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Euroleague'de mart-nisan aylarının MVP'si Walter Tavares
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14 Nisan 2025 16:04
THY Euroleague'de mart ve nisan aylarının en değerli oyuncusu (MVP), İspanya ekibi Real Madrid'in pivotu Walter Tavares oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Real Madrid formasıyla mart ve nisanda çıktığı 7 maçta 16,7 sayı, 7,1 ribaunt ve 21,3 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Tavares, mart-nisan aylarının MVP'si seçildi.

Bu periyotta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Real Madrid'in 7. sıradan play-in bileti almasında etkili olan yıldız basketbolcu, söz konusu maçlardaki iki sayılık atışlarda yüzde 77,4 ve serbest atış çizgisinden yüzde 75,9 isabet oranıyla oynadı.

Ekim 2018, Kasım 2021 ve Nisan 2023'ten sonra kariyerinde 4. kez bu ünvanı elde eden Tavares, ayın MVP'si ödülünü en çok kazanan basketbolcular listesinde üçüncü sıradaki Sasha Vezenkov'u yakaladı.

Euroleague tarihinde Nikola Mirotic 7 ve Mike James 5 kezle bu ödülü en fazla kazanan ilk iki isim oldu.

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