THY EuroLeague'de ayın MVP'si belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu.



Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralıkta oynadığı 5 maçta 16 sayı, 5 ribaunt ve 1,8 top çalma ortalamaları yakalayan Hezonja, ayın MVP'si seçildi.



Ligdeki 7. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Hırvat oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ünvanın sahibi oldu.



