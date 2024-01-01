THY EuroLeague'de ayın MVP'si belli oldu

THY EuroLeague'de Aralık ayının MVP'si Real Madrid oyuncusu Mario Hezonja seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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THY EuroLeague'de ayın MVP'si belli oldu
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01 Ocak 2024 19:35
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid forması giyen Mario Hezonja oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, aralıkta oynadığı 5 maçta 16 sayı, 5 ribaunt ve 1,8 top çalma ortalamaları yakalayan Hezonja, ayın MVP'si seçildi.

Ligdeki 7. sezonunu geçiren 28 yaşındaki Hırvat oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ünvanın sahibi oldu.

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