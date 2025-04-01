THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı başlıyor!

THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı, 2 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı başlıyor!
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01 Nisan 2025 15:42
Basketbol THY Euroleague'de 33. hafta heyecanı, 2 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko 2 Nisan Çarşamba günü, Anadolu Efes ise 4 Nisan'da sahneye çıkacak. 

- Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, 2 Nisan Çarşamba günü THY Euroleague'de 7. sırada yer alan İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlarda 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

- Anadolu Efes, Kızılyıldız'a konuk olacak

Anadolu Efes, 4 Nisan Cuma günü puan tablosunda 9. sırada yer alan Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak.

Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, 6. sırada yer aldı.

- Maç programı

THY Euroleague'nin 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

2 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya)

3 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris (Litvanya)-Partizan (Sırbistan)

20.00 Monaco (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.30 Maccabi Playtika (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

4 Nisan Cuma:

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

21.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Baskonia (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

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