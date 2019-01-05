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THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta tamamlandı

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında peş peşe 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta tamamlandı
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05 Ocak 2019 10:36
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.

İspanya'nın Baskonia takımını konuk eden Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı. Üst üste 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 mağlup ederek 10. galibiyetine imza attı ve averajla 4. sıradaki yerini korudu.

Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 97-65 yenilerek 14. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.

Sonuçlar

Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 92-77
Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 91-79
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 111-94
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Khimki (Rusya): 70-99
Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 96-87
Zalgiris (Litvanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-84
Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-65
Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen: 97-65

Puan durumu


 Takımlar  O  G  M  AS  YS  AV.  Puan
 1. Fenerbahçe Beko   16  15  1  1350  1207  143  31
 2. Real Madrid   16  13  3  1403  1219  184  29
 3. CSKA Moskova   16  12  4  1398  1311  87  28
 4. Anadolu Efes    16  10  6  1384  1313  71  26
 5. Olympiakos    16  10  6  1288  1220  68  26
 6. Barcelona Lassa  16  9  7  1228  1208  20  25
 7. AX Armani Exchange Olimpia Milan  16  8  8  1400  1379  21  24
 8. Bayern Münih  16  8  8  1284  1304  -20  24
 9. Zalgiris    16  7  9  1269   1262   7  23
 10. Baskonia    16  7  9  1299  1306  -7  23
 11. Panathinaikos    16  7  9  1250  1270  -6  23
 12. Khimki   16  6  10  1264  1282  -18  22
 13. Herbalife Gran Canaria  16  6  10  1288  1417  -129  22
 14. Maccabi FOX  16  5  11  1249  1292  -43  21
 15. Buducnost VOLI    16  3  13   1182  1375  -193  19
 16. Darüşşafaka Tekfen    16  2  14  1203  1374  -171  18
 

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