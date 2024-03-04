Thomas Tuchel: ''Kazanmak için kimse benim kadar hırslı değil''

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, Lazio maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thomas Tuchel: ''Kazanmak için kimse benim kadar hırslı değil''
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04 Mart 2024 18:07
Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lazio maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Alman teknik adam Tuchel, "Şampiyonluklar hakkında konuşmak size şampiyonluk kazandırmaz. Bugün iyi antrenman yapıp yarın iyi oynamalıyız. Kesinlikle duygu dolu bir stadyuma ihtiyacımız var. Bu duyguyu tribünlere aktarmak bizim elimizde.'' dedi. 

Lazio karşılaşmasında alınacak kötü bir sonucun kendisiyle erken bir veda olabileceği üzerine gelen soruya cevap veren Tuchel, ''Ben öyle düşünmüyorum. Başkaları adına konuşamam. Şunu söyleyebilirim ki Lazio maçını kazanma konusunda kimse benim kadar hırslı değil." yorumunu yaptı. 

Bayern Münih, Salı günü saat 23:00'te 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lazio'yu kendi sahasında ağırlayacak.

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