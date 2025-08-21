21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Thomas Reis: "Rövanşa umutlu gideceğiz"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Ağustos 2025 23:29
Mücadeleyi değerlendirerek oyuncularına teşekkür eden Reis, şunları söyledi:

"Şanssızdık, yazık oldu. Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Uzun bir süre sonra Avrupa'da ilk maçımızı oynadık. Bugün gösterdiğimiz performanstan gururluyuz ama istediğimiz sonuç değildi."

"RÖVANŞA UMUTLU GİDECEĞİZ"


Taraftara da mesaj gönderen Reis, rövanş maçında çok daha iyi bir sonuç hedeflediklerini vurguladı:

"Kulüp uzun süre sonra Avrupa'da maça çıktı ve bu bizim için iyi bir tecrübe oldu. İkinci maça en iyi şekilde hazırlanacağız ve elimizden geleni yapacağız. Umarım 1-2 oyuncumuz da bize katılır ve onlarla birlikte çok daha iyi bir sonuç alırız."

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
