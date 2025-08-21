Thomas Reis: 'Rövanşa umutlu gideceğiz'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendirerek oyuncularına teşekkür eden Reis, şunları söyledi:
"Şanssızdık, yazık oldu. Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Uzun bir süre sonra Avrupa'da ilk maçımızı oynadık. Bugün gösterdiğimiz performanstan gururluyuz ama istediğimiz sonuç değildi."
"RÖVANŞA UMUTLU GİDECEĞİZ"
Taraftara da mesaj gönderen Reis, rövanş maçında çok daha iyi bir sonuç hedeflediklerini vurguladı:
"Kulüp uzun süre sonra Avrupa'da maça çıktı ve bu bizim için iyi bir tecrübe oldu. İkinci maça en iyi şekilde hazırlanacağız ve elimizden geleni yapacağız. Umarım 1-2 oyuncumuz da bize katılır ve onlarla birlikte çok daha iyi bir sonuç alırız."
