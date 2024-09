Thomas Reis: 'En büyük hedefimiz ligde kalmak'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, açıklamalar yaptı.Reis, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.Takım olarak iyi maç çıkardıklarını dile getiren Reis, "Bu bizim oynadığımız 3. maçtı. Geçen hafta maç oynamamıştık. Bu maçı oynamak kolay olmadı. Takımımız iyi performans gösterdi, çok net oynadı. 3 gol attık ve rakibimize sadece 2 pozisyon verdik. Çok fazla pozisyona girdik. 3 puanla Samsun'a döndüğümüz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin "Ligin 3 haftasında takımları izlediniz. Samsunspor'un hedefi nedir?" sorusuna Reis, hedeften bahsetmenin çok erken olduğunu ifade etti.Ligin başında alabildikçe daha fazla puan almaları gerektiğini ifade eden Reis, "En büyük hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalmak istiyorsak ligin başında çok puan almamız gerekiyor. Daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Şu an için hedef belirtmek çok erken." diye konuştu."Milli aradan sonra Samsunspor sahasında oynayacak. Buradan taraftarlara neler söylemek istersiniz?" sorusuna Reis, taraftarları stadyumda görmek istediklerini vurguladı.Reis, takım olarak çok fazla çalıştıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, takımlarının iyi performans gösterdiğini ifade etti.Milli maç arasını iyi değerlendireceklerini anlatan Reis, "Bu süreci iyi geçirerek taraftarımız önünde çok güzel performans göstermek istiyoruz." dedi.Bir gazetecinin "Ertelenen bir maç vardı ve bu haftada milli maç arası var. Bu erteleme ve ara takımı nasıl etkiler?" sorusuna Reis, bu sürecin kolay olmadığını belirtti.Kendilerinin her zaman hazır olduklarına değinen Reis, "Bu tür şeyleri pozitif görmeye çalışan biriyim. Bu aralar bize iyi geldi. Milli arada idmanlara devam edeceğiz. Futbolcuların beni her gün görmemesi iyi olur. Futbolculara 3 gün izin verdim. İzinin ardından bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.