Thomas Reis: 'Bu galibiyetle gurur duyuyorum'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Zecorner Kayserispor'u 3-1 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Reis, Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşandığını hatırlattı.

Rakibin yeni teknik direktörünün oyun anlayışını bilemedikleri için hazırlamakta zorluk çektiklerini anlatan Reis, "Bugün açıkçası karşılaşma zordu. Yeni hocanın oyun anlayışını bilmediğimden takımımı hazırlamam zor oldu. Bugün fena bir performans göstermedik. İlk yarının ilk 20-25 dakikasına baktığımızda topla oynama şiddetimizin iyi oluğunu söyleyemem. Hatta bazı ciddi boşluklar bile verdik." dedi.

İlk yarının sonlarında attıkları golün maçın seyrini değiştirdiğini belirten Reis, şunları kaydetti:

"Uzun toplarda zaaf gösterip, ikinci topları kazanmalarına müsaade ettik. Sonrasında attığımız gol oyunu biraz daha değiştirdi. İkinci yarı çok daha iyiydik. İkili mücadelelerde ayakta kaldık. Sonra 3 gol bulduk. Sonrasında defansif hatadan dolayı bir gol yedik. Bu tür gollerden açıkçası nefret ederim. Böyle bir galibiyet aldığımız için de çok mutluyum. Takımımı da tebrik ederim. Gurur duyuyorum. Zor bir karşılaşma oldu ama 3 puan aldık. En iyi şekilde Dinamo Kiev karşılaşmasına hazırlanacağız."