07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
0-252'
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
1-138'
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
1-136'
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
0-050'
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
1-07'
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Thomas Partey, Villarreal'e gitti

Villarreal, Arsenal'den ayrılan Thomas Partey ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 07 Ağustos 2025 18:43 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 18:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Thomas Partey, Villarreal'e gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Arsenal'den ayrıldıktan sonra Türk ekiplerinin de gündemine gelen Thomas Partey, İspanya'ya transfer oldu.

La Liga ekiplerinden Villarreal, Ganalı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.

Villarreal, Partey ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Arsenal'de geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.