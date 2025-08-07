Thomas Partey, Villarreal'e gitti

Arsenal'den ayrıldıktan sonra Türk ekiplerinin de gündemine gelen Thomas Partey, İspanya'ya transfer oldu.



La Liga ekiplerinden Villarreal, Ganalı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.



Villarreal, Partey ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Arsenal'de geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.



