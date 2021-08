Thomas: "Dört NBA takımıyla görüştüm"

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, dört tane NBA takımıyla görüştüğünü açıkladı.



Thomas, ESPN'nin Jalen ve Jacoby programında dört NBA takımından ilgi gördüğünü belirtti.



I.T, "Dört takımla görüştüm." şeklinde konuştu, fakat takımların isimlerini açıklamadı.



Thomas, yakın zamanda Jamal Crawford'ın The Crawsover Atlanta Pro Am maçında 81 sayı bulmuştu ve bu tür bir performansın NBA dönüşüne tamamen hazır olduğunu göstermesini umduğunu söyledi:



"Bu performanslarım bu yolda yardımcı olabilir. Çünkü insanlar gitgide daha fazla kendim gibi oynadığımı görüyorlar. Zihinsel ve fiziksel olarak formum harika ve bu sezon karşıma çıkacak her türlü fırsata hazırım."



Thomas'ın ismi Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Golden State Warriors ile geçiyordu.



2017'de Boston'dan ayrıldığından beri Thomas, NBA'de birkaç farklı takımda oynamış ve istikrarlı bir rol bulamamıştı.