NBA efsanesi Isiah Thomas, takımların hala Ben Simmons için takas yapması gerektiğini ve kendisinin "eksik bir oyuncu olmadığını" söyledi.



Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal ile 'The Big Podcast'in son bölümünde konuşan Thomas, neden takımların hala Simmons'ı takas etmesi gerektiğini düşündüğünü açıklarken, Avustralyalı yıldızın "eksik bir oyuncu olmadığını" iddia etti:



"Ben Simmons'ı kesinlikle takas ederdim ve nedeni de şu; bana göre kendisi eksik bir oyuncu değil. O takımın en iyi savunmacısıydı, bir All-Star'dı ve asistlerde ekip lideriydi.



Ben Simmons'ın sorunu şut atamaması değil. Bir point guard olarak serbest atış sokamaması. Bir point guard ve takımın lideri olarak daha iyi bir serbest atışçı olsaydı, maç başına 19 sayı, 8 ribaund ve 8 asist ortalamaları yakalardı ve kimsenin onunla bir sorunu olmazdı.



Ben Simmons'ın salona gitmesi ve faul atışları üzerinde çalışması gerekiyor. Daha iyi bir faul atışçısı olursa, skor ortalamasına 4 ila 5 sayı ekler ve tıpkı Shaq'ın idol almış olduğu Magic Johnson gibi, şutu kötü olsa da sayılarını sırtı dönük pozisyonlardan ve turnikelerden bulur."



Simmons, bu sezon 76ers için halen parkelere çıkmış değil.



