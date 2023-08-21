Thierry Henry'nin yeni takımı açıklandı!

Fransa Futbol Federasyonu, 46 yaşındaki teknik adam Thierry Henry'i Fransa U21 Milli Takımının başına getirdi.
Federasyonundan yapılan açıklamada, genç teknik adam ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Henry, antrenörlük kariyerinde daha önce Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve Monaco'da teknik direktörlük görevlerini yürütmüştü.
Federasyonundan yapılan açıklamada, genç teknik adam ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Henry, antrenörlük kariyerinde daha önce Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve Monaco'da teknik direktörlük görevlerini yürütmüştü.