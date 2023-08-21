Thierry Henry'nin yeni takımı açıklandı!

Fransız efsane Thierry Henry, Fransa U21 Milli Takımının yeni teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Thierry Henry'nin yeni takımı açıklandı!
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21 Ağustos 2023 19:41
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 22:24
Fransa Futbol Federasyonu, 46 yaşındaki teknik adam Thierry Henry'i Fransa U21 Milli Takımının başına getirdi.

Federasyonundan yapılan açıklamada, genç teknik adam ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Henry, antrenörlük kariyerinde daha önce Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve Monaco'da teknik direktörlük görevlerini yürütmüştü.
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