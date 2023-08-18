Theo Walcott futbola veda etti!

34 yaşındaki İngiliz futbolcu Theo Walcott futbolu bıraktığını açıkladı.

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Theo Walcott futbola veda etti!
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18 Ağustos 2023 12:32
34 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Theo Walcott, kramponlarını astı. 

Son olarak Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Walcott, kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Southampton altyapısından yetişen futbolcu 2006 yılında Arsenal'a transfer olmuştu. 

Londra ekibiyle 397 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 108 gol 80 asist kaydetti. 

Theo Walcott İngiltere Milli Takımının formasını da 47 maçta terletti ve 8 gol attı.
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