The Land Of Legends Cup'ın şampiyonu Fenerbahçe

Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
The Land Of Legends Cup'ın şampiyonu Fenerbahçe
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05 Eylül 2020 19:52
The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin golü 67. dakikada Caner Erkin'in serbest vuruşta attığı golle geldi.

Fenerbahçe, turnuvada karşılaştığı Antalyaspor ve Sivasspor'u mağlup ederek The Land Of Legends Cup'ı 2 galibiyetle şampiyon tamamladı.

Fenerbahçe'de yeni transferler Enner Valencia ve Mauricio Lemos, maçın ikinci yarısında süre aldılar.



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