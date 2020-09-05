The Land Of Legends Cup'ın şampiyonu Fenerbahçe

The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Fenerbahçe'nin golü 67. dakikada Caner Erkin'in serbest vuruşta attığı golle geldi.
Fenerbahçe, turnuvada karşılaştığı Antalyaspor ve Sivasspor'u mağlup ederek The Land Of Legends Cup'ı 2 galibiyetle şampiyon tamamladı.
Fenerbahçe'de yeni transferler Enner Valencia ve Mauricio Lemos, maçın ikinci yarısında süre aldılar.
Fenerbahçe'nin golü 67. dakikada Caner Erkin'in serbest vuruşta attığı golle geldi.
Fenerbahçe, turnuvada karşılaştığı Antalyaspor ve Sivasspor'u mağlup ederek The Land Of Legends Cup'ı 2 galibiyetle şampiyon tamamladı.
Fenerbahçe'de yeni transferler Enner Valencia ve Mauricio Lemos, maçın ikinci yarısında süre aldılar.