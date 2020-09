The Land Of Legends Cup'ın şampiyonu Fenerbahçe

The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.



Fenerbahçe'nin golü 67. dakikada Caner Erkin'in serbest vuruşta attığı golle geldi.



Fenerbahçe, turnuvada karşılaştığı Antalyaspor ve Sivasspor'u mağlup ederek The Land Of Legends Cup'ı 2 galibiyetle şampiyon tamamladı.



Fenerbahçe'de yeni transferler Enner Valencia ve Mauricio Lemos, maçın ikinci yarısında süre aldılar.