TFF'den 1. Lig için 'yabancı kuralı' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig kulüpleriyle yaptıkları toplantının ardından taleplerle ilgili konuştu.



Özdemir, 1. Lig ekiplerinin yabancı sınırı ve VAR için istekleri olduğunu söylerken, "Süper Lig'de uyguladığımız VAR sisteminin, 1. Lig'de de uygulanması istendi. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 1. Lig'de 5+1 olan yabancı kuralarının 5+2 olması istendi. Bu konu hakkında da çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.



