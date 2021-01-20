TFF'den 1. Lig için 'yabancı kuralı' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig'de 5+1 olan yabancı kuralarının 5+2 olması istendiğini ve bu konu hakkında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

, Fotoğraf; AA
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TFF'den 1. Lig için 'yabancı kuralı' açıklaması
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20 Ocak 2021 16:27
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig kulüpleriyle yaptıkları toplantının ardından taleplerle ilgili konuştu.

Özdemir, 1. Lig ekiplerinin yabancı sınırı ve VAR için istekleri olduğunu söylerken, "Süper Lig'de uyguladığımız VAR sisteminin, 1. Lig'de de uygulanması istendi. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 1. Lig'de 5+1 olan yabancı kuralarının 5+2 olması istendi. Bu konu hakkında da çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.



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