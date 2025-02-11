TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!

TFF, Süper Lig'de 23. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
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11 Şubat 2025 20:03
Son güncelleme 11 Şubat 2025 20:10
Türkiye Futbol Federasyonu, 23. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte haftanın VAR kayıtları



Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşması Dakika 3: Eyüpspor lehine penaltı kararı

Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi, ardından VAR, pozisyon incelemesi için Mehmet Türkmen'i VAR monitörüne çağırdı.

VAR: Sana penaltı nedeniyle sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasına geri dön. Evet, bu bir temas noktası. Defans oyuncusunun bacağı ile topun arasında. Sana ağır çekimde gösteriyorum.

Mehmet Türkmen: Evet, temas eden defans oyuncusunu görüyorum.

VAR: Ona tekme atıyor.

Mehmet Türkmen: Tamam, topla kimin oynadığını görebilir miyim? Diğer açı daha iyi.

VAR: Bak, bu sarı olanın dizi.

Mehmet Türkmen: Tamam gördüm, hücum oyuncusu topla oynuyor, defans oyuncusu vuruyor. Bunun için penaltı vereceğim. Kart yok.

VAR: Ve kart yok. Katılıyorum.

(Mehmet Türkmen kararını penaltı olarak değiştirdi.)


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