TFF, Trabzonspor - Fenerbahçe sonrası harekete geçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem tartışmalarının damga vurduğu Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından harekete geçiyor.
Ersin Düzen'in verdiği bilgiye göre TFF Yönetimi Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası toplantı kararı aldı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başında olacağı toplantının pazartesi günü Riva'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Ersin Düzen'in verdiği bilgiye göre TFF Yönetimi Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası toplantı kararı aldı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başında olacağı toplantının pazartesi günü Riva'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.