TFF, Trabzonspor - Fenerbahçe sonrası harekete geçiyor

TFF, hakem tartışmalarıyla geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından toplantı kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF, Trabzonspor - Fenerbahçe sonrası harekete geçiyor
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04 Kasım 2024 11:02
Türkiye Futbol Federasyonu, hakem tartışmalarının damga vurduğu Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından harekete geçiyor.

Ersin Düzen'in verdiği bilgiye göre TFF Yönetimi Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası toplantı kararı aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başında olacağı toplantının pazartesi günü Riva'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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