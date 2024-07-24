TFF Temsilciler Kurulu başkanlığına Şerafettin Bural getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Temsilciler Kurulu başkanlığı görevine Şerafettin Bural'ın getirildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Temsilciler Kurulu başkanlığına Şerafettin Bural getirildi
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24 Temmuz 2024 20:08
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Temsilciler Kurulu başkanlığı görevine Şerafettin Bural'ın getirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Temsilciler Kurulu başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.

Şerafettin Bural başkanlığındaki Temsilciler Kurulu üyeliklerine ise Ertuğrul Arslan, Osman Diyadin, Haydar Özdemir, Ömer Demir, Mehmet Sururi Saydam ve Servet Sarıkaya atandı.

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