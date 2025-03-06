TFF'den yabancı hakem talepleri için flaş açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulüplerin yabancı hakem talebi için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den yabancı hakem talepleri için flaş açıklama!
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06 Mart 2025 15:26
Son güncelleme 06 Mart 2025 16:17
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yabancı hakem konusuyla ilgili açıklama yaptı. 
 
"TALEPLERİ DEĞERLENDİERECEĞİZ"
 
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebinin sorulması üzerine Mecnun Otyakmaz "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz." dedi.
 
DERBİYE YABANCI İÇİN OLUMLU MESAJ
 
Mecnun Otyakmaz "Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı. 
 
"KUPADAKİ DERBİYE YERLİ İSTERİM"
 
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi için görüşünü aktaran Otyakmaz "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim." ifadelerini kullandı. 
 
Kupa maçı için sözlerine devam eden Mecnun Otyakmaz "Umarım kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yabancı hakem istemezler. Hakemlerimizin gelişimi açısından onları bu önemli maçlardan tecrübe anlamında mahrum etmek doğru değil. Hakemler sanırım gerekli dersleri çıkartıp, kendilerini daha iyi hazırlayarak bu maçın hakkını vereceklerdi. Son duruma yine de bakacağız. Kendi fikrimi söylüyorum, gelişmelere ve takımların isteklerine göre yönetim kurulu karar alacaktır." dedi.

 
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