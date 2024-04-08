TFF'den seçim açıklaması: İşte 18 Temmuz tarihinin sebebi!

TFF, EURO 2024 tarihleri göz önüne alınarak seçimlerin 18 Temmuz'da yapılacağına karar verildiğini açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir."



KULÜPLER DAHA ERKEN İSTİYOR



Süper Kupa için bulunduğu Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz tarihini işaret etmesi sonrası birçok Süper Lig kulübü seçimlerin daha erken yapılması için TFF'ye resmi imza vermişti.



İşte o kulüpler;

-Fenerbahçe

-Beşiktaş

-Kasımpaşa

-Karagümrük

-İstanbulspor

-Adana Demirspor

-Samsunspor

-Pendikspor

-Antalyaspor

-Sivasspor

-Ankaragücü





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