TFF'den Montella'ya zam!

A Milli Takım'ı yıllar sonra grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) götürüp çeyrek final oynatma başarını gösteren, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselmesini sağlayan teknik direktör Vincenzo Montella'nın yıllık ücretine zam yapıldığı ortaya çıktı.Dünya Kupası grup elemeleri yolculuğu öncesinde başarılı hocayla haziran ayında masaya oturan TFF, Montella'nın yıllık 1,8 milyon Euro olan sözleşmesini 2,2 milyon Euro'ya yükseltirken, mukavele süresini de 2026'dan 2028'e uzattı.Kendisini Türk gibi hissettiğini söyleyen İtalyan teknik adam vatandaşlık almaktan büyük gurur duyacağını söylemişti.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce de söylediğisözünü Gürcistan karşılaşmasından sonra da tekrarladı.