TFF'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için hakem kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Türk hakem mi yabancı hakem mi atayacağı merak konusu oldu.
İBRAHİM SETEN: "TÜRK HAKEM"
İbrahim Seten'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Türk hakem atama kararı aldı.
YUNUS EMRE SEL: "YABANCI HAKEM"
Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre ise MHK ve TFF, 24 Şubat'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakeme verecek. Maça kariyerli bir isim atanacak.
TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ortaya atılan farklı iddiaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç hakkındaki kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
İBRAHİM SETEN: "TÜRK HAKEM"
İbrahim Seten'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Türk hakem atama kararı aldı.
YUNUS EMRE SEL: "YABANCI HAKEM"
Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre ise MHK ve TFF, 24 Şubat'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakeme verecek. Maça kariyerli bir isim atanacak.
TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ortaya atılan farklı iddiaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç hakkındaki kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
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