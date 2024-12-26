TFF, Büyükekşi dönemi için dava açabilir

Türkiye Futbol Federasyonu, bağımsız raporla Mehmet Büyükekşi dönemindeki rakamların yanlış olduğu tespit etti.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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TFF, Büyükekşi dönemi için dava açabilir
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26 Aralık 2024 20:36
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Büyükekşi dönemini bağımsız kurullarca mali olarak inceletti.

DAVA AÇILABİLİR

HT Spor'da yer alan habere göre; Haziran 2023-Mayıs 2024 arasındaki mali raporların incelenmesi sonucunda, rakamların yanlış olduğu tespit edildi.

Haberde, ilgili dönemdeki mali raporların dava edilebileceği ifade edildi.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Mehmet Büyükekşi döneminin mmali tablosu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun eksi 278 milyon olduğu görüldü. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" demişti.

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