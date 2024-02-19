TFF açıkladı! VAR kayıtlarının açıklanma günü ve saati

TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

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TFF açıkladı! VAR kayıtlarının açıklanma günü ve saati
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19 Şubat 2024 14:29
Son güncelleme 19 Şubat 2024 14:41
Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları  20 Şubat Salı günü saat 20.00'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalından yayınlanacak.

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