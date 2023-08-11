TFF açıkladı: Gelecek sezon 5 takım Avrupa'ya gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon Avrupa kupalarına 5 Türk takımının katılım göstereceğini açıkladı.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;



"UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir."



AVRUPA'YA KATILIM



2024-2025 Sezonunda UEFA Kulüpler Arası Müsabakalara katılım aşağıdaki şekilde olacaktır:



-Süper Ligi 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

-Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

-Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

-Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

-Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur. 1-Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa;



a)Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b)Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c)Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.



2-Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;

a)Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b)Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c)Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.



3-Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.



4-Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.



5-UEFA'nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler

aynen uygulanır.



6- Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği

halde, UEFA'nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu

müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak şartıyla Lig

sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır.



