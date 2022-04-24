TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları...

TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 32, 2. Grup'ta ise 36. hafta maçları oynandı.
1 ve 2. Grup'ta hafta tamamlanırken, 3. Grup ise Criptoswaps Edirnespor-Orduspor 1967 müsabakası haricinde sona erdi. Son karşılaşma 25 Nisan Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Hendekspor-Belediye Kütahyaspor: 1-3
Criptoswaps Çatalcaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 6-1
Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-4
Formüll Erbaaspor-Batman Petrolspor: 1-2
1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-0
Sancaktepe FK-Bergama Belediyespor: 3-2
Kahta 02-Fatsa Belediyespor: 1-1
Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Osmaniyespor-Karaman FK: 0-2
2. Grup:
Kızılcabölükspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4
Hacettepe-Siirt Özel İdarespor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Kuşadasıspor-Bayrampaşa: 1-0
Beyoğlu Yeni Çarşı-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-İskenderunspor: 1-4
Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor: 0-2
Bitexen Düzcespor-Kalecik FK: 4-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yomraspor: 1-1
3. Grup:
Kardemir Karabükspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen: 2-1
Mardin 1969 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Belediye Derincespor-Ağrı 1970: 3-2
Esenler Erokspor-Çankaya FK: 2-0
İçel İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ceyhanspor: 9-0
Karşıyaka-Fethiyespor: 3-1
1. Grup
2. Grup
1 ve 2. Grup'ta hafta tamamlanırken, 3. Grup ise Criptoswaps Edirnespor-Orduspor 1967 müsabakası haricinde sona erdi. Son karşılaşma 25 Nisan Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Hendekspor-Belediye Kütahyaspor: 1-3
Criptoswaps Çatalcaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 6-1
Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-4
Formüll Erbaaspor-Batman Petrolspor: 1-2
1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-0
Sancaktepe FK-Bergama Belediyespor: 3-2
Kahta 02-Fatsa Belediyespor: 1-1
Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Osmaniyespor-Karaman FK: 0-2
2. Grup:
Kızılcabölükspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4
Hacettepe-Siirt Özel İdarespor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Kuşadasıspor-Bayrampaşa: 1-0
Beyoğlu Yeni Çarşı-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-İskenderunspor: 1-4
Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor: 0-2
Bitexen Düzcespor-Kalecik FK: 4-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yomraspor: 1-1
3. Grup:
Kardemir Karabükspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen: 2-1
Mardin 1969 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Belediye Derincespor-Ağrı 1970: 3-2
Esenler Erokspor-Çankaya FK: 2-0
İçel İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ceyhanspor: 9-0
Karşıyaka-Fethiyespor: 3-1
1. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. BATMAN PETROLSPOR
|32
|21
|8
|3
|53
|25
|28
|71
|2. BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|32
|17
|9
|6
|56
|31
|25
|60
|3. BURSA YILDIRIMSPOR
|32
|16
|11
|5
|44
|26
|18
|59
|4. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|32
|17
|5
|10
|43
|26
|17
|56
|5. ARTVİN HOPASPOR
|32
|15
|8
|9
|42
|26
|16
|53
|6. FORMÜL ERBAASPOR
|32
|14
|10
|8
|47
|28
|19
|52
|7. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|32
|12
|12
|8
|40
|35
|5
|48
|8. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|32
|14
|6
|12
|51
|48
|3
|48
|9. CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR
|32
|13
|8
|11
|46
|31
|15
|47
|10. BERGAMA BELEDİYESPOR
|32
|12
|9
|11
|50
|41
|9
|45
|11. FATSA BELEDİYESPOR
|32
|9
|14
|9
|30
|28
|2
|41
|12. OSMANİYESPOR
|32
|9
|10
|13
|30
|32
|-2
|37
|13. KARAMAN FK
|32
|8
|10
|14
|30
|44
|-14
|34
|14. KAHTA 02
|32
|6
|15
|11
|30
|41
|-11
|33
|15. ELAZIĞSPOR
|32
|8
|9
|15
|34
|51
|-17
|33
|16. HENDEKSPOR
|32
|6
|14
|12
|32
|37
|-5
|32
|17. BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK
|32
|5
|6
|21
|22
|70
|-48
|21
|18. SANCAKTEPE FK
|32
|2
|4
|26
|25
|85
|-60
|10
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. BITEXEN DÜZCESPOR
|34
|22
|6
|6
|55
|28
|27
|72
|2. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|34
|20
|9
|5
|61
|37
|24
|69
|3. İSKENDERUNSPOR
|34
|20
|8
|6
|67
|31
|36
|68
|4. 52 ORDUSPOR
|34
|15
|12
|7
|47
|39
|8
|57
|5. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR
|35
|15
|9
|11
|44
|33
|11
|54
|6. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|34
|16
|5
|13
|44
|41
|3
|53
|7. KUŞADASISPOR
|34
|13
|8
|13
|40
|43
|-3
|47
|8. GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR
|34
|13
|8
|13
|38
|41
|-3
|47
|9. BAYRAMPAŞA
|34
|10
|15
|9
|38
|27
|11
|45
|10. KALECİK FK
|34
|11
|9
|14
|38
|46
|-8
|42
|11. HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN
|34
|9
|13
|12
|36
|32
|4
|40
|12. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|34
|8
|14
|12
|32
|36
|-4
|38
|13. YOMRASPOR
|34
|9
|11
|14
|31
|42
|-11
|38
|14. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|34
|9
|11
|14
|34
|55
|-21
|38
|15. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|35
|7
|15
|13
|30
|42
|-12
|36
|16. KIZILCABÖLÜKSPOR
|34
|6
|16
|12
|39
|48
|-9
|34
|17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|34
|7
|13
|14
|30
|44
|-14
|34
|18. ÇARŞAMBASPOR
|34
|7
|10
|17
|29
|49
|-20
|31
|19. HACETTEPE
|34
|6
|10
|18
|21
|40
|-19
|28