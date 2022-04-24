TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları...

TFF 3. Lig'de haftanın müsabakaları tamamlandı.

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TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları...
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24 Nisan 2022 19:51
TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 32, 2. Grup'ta ise 36. hafta maçları oynandı.

1 ve 2. Grup'ta hafta tamamlanırken, 3. Grup ise Criptoswaps Edirnespor-Orduspor 1967 müsabakası haricinde sona erdi. Son karşılaşma 25 Nisan Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Hendekspor-Belediye Kütahyaspor: 1-3

Criptoswaps Çatalcaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 6-1

Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-4

Formüll Erbaaspor-Batman Petrolspor: 1-2

1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-0

Sancaktepe FK-Bergama Belediyespor: 3-2

Kahta 02-Fatsa Belediyespor: 1-1

Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Osmaniyespor-Karaman FK: 0-2

2. Grup:

Kızılcabölükspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4

Hacettepe-Siirt Özel İdarespor: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

Kuşadasıspor-Bayrampaşa: 1-0

Beyoğlu Yeni Çarşı-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 0-0

Darıca Gençlerbirliği-İskenderunspor: 1-4

Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor: 0-2

Bitexen Düzcespor-Kalecik FK: 4-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yomraspor: 1-1

3. Grup:

Kardemir Karabükspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen: 2-1

Mardin 1969 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Belediye Derincespor-Ağrı 1970: 3-2

Esenler Erokspor-Çankaya FK: 2-0

İçel İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ceyhanspor: 9-0

Karşıyaka-Fethiyespor: 3-1

1. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. BATMAN PETROLSPOR 32 21 8 3 53 25 28 71
2. BELEDİYE KÜTAHYASPOR 32 17 9 6 56 31 25 60
3. BURSA YILDIRIMSPOR 32 16 11 5 44 26 18 59
4. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 32 17 5 10 43 26 17 56
5. ARTVİN HOPASPOR 32 15 8 9 42 26 16 53
6. FORMÜL ERBAASPOR 32 14 10 8 47 28 19 52
7. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 32 12 12 8 40 35 5 48
8. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 32 14 6 12 51 48 3 48
9. CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR 32 13 8 11 46 31 15 47
10. BERGAMA BELEDİYESPOR 32 12 9 11 50 41 9 45
11. FATSA BELEDİYESPOR 32 9 14 9 30 28 2 41
12. OSMANİYESPOR 32 9 10 13 30 32 -2 37
13. KARAMAN FK 32 8 10 14 30 44 -14 34
14. KAHTA 02 32 6 15 11 30 41 -11 33
15. ELAZIĞSPOR 32 8 9 15 34 51 -17 33
16. HENDEKSPOR 32 6 14 12 32 37 -5 32
17. BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK 32 5 6 21 22 70 -48 21
18. SANCAKTEPE FK 32 2 4 26 25 85 -60 10
2. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. BITEXEN DÜZCESPOR 34 22 6 6 55 28 27 72
2. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 34 20 9 5 61 37 24 69
3. İSKENDERUNSPOR 34 20 8 6 67 31 36 68
4. 52 ORDUSPOR 34 15 12 7 47 39 8 57
5. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 35 15 9 11 44 33 11 54
6. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 34 16 5 13 44 41 3 53
7. KUŞADASISPOR 34 13 8 13 40 43 -3 47
8. GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 34 13 8 13 38 41 -3 47
9. BAYRAMPAŞA 34 10 15 9 38 27 11 45
10. KALECİK FK 34 11 9 14 38 46 -8 42
11. HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN 34 9 13 12 36 32 4 40
12. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 34 8 14 12 32 36 -4 38
13. YOMRASPOR 34 9 11 14 31 42 -11 38
14. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 34 9 11 14 34 55 -21 38
15. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 35 7 15 13 30 42 -12 36
16. KIZILCABÖLÜKSPOR 34 6 16 12 39 48 -9 34
17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 34 7 13 14 30 44 -14 34
18. ÇARŞAMBASPOR 34 7 10 17 29 49 -20 31
19. HACETTEPE 34 6 10 18 21 40 -19 28
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