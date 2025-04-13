TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları

Futbolda Nesine 3. Lig'in 28. haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Ergene Velimeşespor-Muşspor: 1-4
Tokat Belediye Plevnespor-Anadolu Üniversitesi: 1-1
Düzce Cam Düzcespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-0
Karşıyaka-Silifke Belediyespor: 1-2
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Belediye Kütahyaspor: 3-4
Artvin Hopaspor-Bursaspor: 1-2
23 Elazığ FK-Kırşehirspor: 0-0
Kuşadasıspor-Kemerkent Bulvarspor: 2-1
- 2. Grup
Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor: 2-5
Tire 2021 FK-T.Metal 1963 Spor: 5-1
Smart Holding Çayelispor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Yurt Et Amasyaspor-Uşakspor: 1-0
Muğlaspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silivrsipor: 1-0
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Nevşehir Belediyespor: 6-0
- 3. Grup
Küçükçekmece Sinopspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 2-2
1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediyespor: 3-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor: 2-2
Bayburt Özel İdarespor-Aliağa Futbol: 0-3
Osmaniyespor FK-Çankayaspor: 0-1
52 Orduspor-Alanya 1221 Spor: 4-1
Karabük İdmanyurdu-Çorluspor 1947: 0-0
- 4. Grup
Denizlispor-Mardin 1969 Spor: 1-1
7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Orduspor 1967: 1-3
Sebat Gençlikspor-Niğde Belediyesispor: 3-0
Zonguldakspor-İzmir Çoruhlu FK: 2-0
Kırıkkale FK-Bursa Nilüferspor: 2-1
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Polatlı 1926 Spor: 4-3
Kolibri Ağrı 1970 Spor-Solwie Enerji Erciyes 38 Spor: 2-2
Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Ergene Velimeşespor-Muşspor: 1-4
Tokat Belediye Plevnespor-Anadolu Üniversitesi: 1-1
Düzce Cam Düzcespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-0
Karşıyaka-Silifke Belediyespor: 1-2
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Belediye Kütahyaspor: 3-4
Artvin Hopaspor-Bursaspor: 1-2
23 Elazığ FK-Kırşehirspor: 0-0
Kuşadasıspor-Kemerkent Bulvarspor: 2-1
- 2. Grup
Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor: 2-5
Tire 2021 FK-T.Metal 1963 Spor: 5-1
Smart Holding Çayelispor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Yurt Et Amasyaspor-Uşakspor: 1-0
Muğlaspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silivrsipor: 1-0
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Nevşehir Belediyespor: 6-0
- 3. Grup
Küçükçekmece Sinopspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 2-2
1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediyespor: 3-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor: 2-2
Bayburt Özel İdarespor-Aliağa Futbol: 0-3
Osmaniyespor FK-Çankayaspor: 0-1
52 Orduspor-Alanya 1221 Spor: 4-1
Karabük İdmanyurdu-Çorluspor 1947: 0-0
- 4. Grup
Denizlispor-Mardin 1969 Spor: 1-1
7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Orduspor 1967: 1-3
Sebat Gençlikspor-Niğde Belediyesispor: 3-0
Zonguldakspor-İzmir Çoruhlu FK: 2-0
Kırıkkale FK-Bursa Nilüferspor: 2-1
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Polatlı 1926 Spor: 4-3
Kolibri Ağrı 1970 Spor-Solwie Enerji Erciyes 38 Spor: 2-2
Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2