TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları

TFF. 3. Lig'de 28. hafta maçları oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları
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13 Nisan 2025 18:37
Futbolda Nesine 3. Lig'in 28. haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Ergene Velimeşespor-Muşspor: 1-4

Tokat Belediye Plevnespor-Anadolu Üniversitesi: 1-1

Düzce Cam Düzcespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-0

Karşıyaka-Silifke Belediyespor: 1-2

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Belediye Kütahyaspor: 3-4

Artvin Hopaspor-Bursaspor: 1-2

23 Elazığ FK-Kırşehirspor: 0-0

Kuşadasıspor-Kemerkent Bulvarspor: 2-1

 

- 2. Grup

Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor: 2-5

Tire 2021 FK-T.Metal 1963 Spor: 5-1

Smart Holding Çayelispor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Yurt Et Amasyaspor-Uşakspor: 1-0

Muğlaspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silivrsipor: 1-0

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Nevşehir Belediyespor: 6-0

 

- 3. Grup

Küçükçekmece Sinopspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 2-2

1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediyespor: 3-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor: 2-2

Bayburt Özel İdarespor-Aliağa Futbol: 0-3

Osmaniyespor FK-Çankayaspor: 0-1

52 Orduspor-Alanya 1221 Spor: 4-1

Karabük İdmanyurdu-Çorluspor 1947: 0-0

 

- 4. Grup

Denizlispor-Mardin 1969 Spor: 1-1

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Orduspor 1967: 1-3

Sebat Gençlikspor-Niğde Belediyesispor: 3-0

Zonguldakspor-İzmir Çoruhlu FK: 2-0

Kırıkkale FK-Bursa Nilüferspor: 2-1

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Polatlı 1926 Spor: 4-3

Kolibri Ağrı 1970 Spor-Solwie Enerji Erciyes 38 Spor: 2-2

Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

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